Aprosoja-MT volta a cobrar Agricultura sobre medidas de apoio ao setor

São Paulo, 20 - O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), Lucas Costa Beber, voltou a cobrar do Ministério da Agricultura e Pecuária, na abertura da feira Show Safra, em Lucas do Rio Verde (MT), medidas de apoio ao agricultor afetado pela estiagem prolongada. Em janeiro, a entidade havia solicitado a destinação de R$ 500 milhões para alongamento de dívidas, com taxa de 5,5% ao ano; uma linha de crédito de 1,95 bilhão de dólares, a uma taxa de 5,5% ao ano, e outra linha de credito de R$ 1,05 bilhão para equalização de juros agrícolas. "Isso colocaria no mercado mais de R$ 40 bilhões e ajudaria nesse crédito, para que esse produtor consiga salvar o seu negócio", disse Beber em nota. A Aprosoja-MT lembrou que o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) estima que o custo de produção da atual safra é de 62 sacas e que a produtividade esperada é de 52,85 sacas. Conforme a entidade, o preço da saca de soja caiu de R$ 118, no início do plantio, para a casa dos R$ 100, recuo de cerca de 15%. "Se comparado com a cotação do início de 2023, a queda é ainda maior: mais de 35%", diz.