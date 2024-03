Flórida: Departamento de Citros reduz estimativa de produção de suco em 2023/24

São Paulo, 21 - O Departamento de Citros da Flórida reduziu em cerca de 7% sua estimativa para a produção de suco de laranja no Estado em 2023/24, para 87,7 milhões de galões (331,95 milhões de litros). A projeção anterior era de 94,3 milhões de galões (356,93 milhões de litros). De acordo com o departamento, a produção de suco de laranja na Flórida tem sido prejudicada pela doença conhecida como greening, que provoca a queda prematura dos frutos, e pelo clima desfavorável.A produção de suco na Flórida foi de apenas 67,5 milhões de galões (255,49 milhões de litros) na temporada 2022/23, quando o furacão Ian causou danos em pomares do Estado.Globalmente, a produção de suco de laranja deve aumentar 3,2% na atual temporada, para 1,7 bilhão de galões (6,43 bilhões de litros). A produção da Flórida deve representar 5,2% da oferta total, disse o departamento. Fonte: Dow Jones Newswires.