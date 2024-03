Mil imóveis no centro de SP dependem de geradores quatro dias após apagão

A queda de energia elétrica registrada há quatro dias na cidade de São Paulo ainda causa transtornos aos moradores de bairros do centro da capital. Desde segunda-feira, 18, a Enel Distribuição São Paulo (Enel) afirma que está trabalhando para resolver a situação. No entanto, na quarta-feira, 20, após restabelecer o fornecimento de luz, um desligamento aconteceu ainda no período da tarde.

Na manhã desta quinta-feira, 21, de acordo com a concessionária, cerca de mil clientes seguiam com o fornecimento de energia suprido por geradores até que sejam concluídos os reparos e conectados a rede da distribuidora.

"Na noite de quarta-feira, a Enel restabeleceu o fornecimento de energia para todos os clientes afetados pelo desligamento preventivo que havia sido realizado durante o período da tarde na rede de distribuição subterrânea que atende os bairros de Higienópolis, Santa Cecilia, Consolação, Campos Elíseos, Vila Buarque e Cerqueira Cesar. Equipes da empresa seguiram no local atuando para reconfigurar a rede afetada", disse a empresa.