Cargill assumirá planta de ração da Anhambi em Pato Branco (PR) em 1º de abril

São Paulo, 22 - A Cargill vai assumir a planta industrial Anhambi Produção Animal, localizada em Pato Branco (PR), a partir de 1º de abril. O negócio foi anunciado em meados de 2023. Conforme comunicado da companhia, a iniciativa foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e está alinhada à estratégia de crescimento no Brasil, aumentando sua capacidade produtiva de rações e reduzindo a distância entre a fábrica e as granjas de suínos. A unidade atuará com foco no portfólio Neopigg, a principal solução da empresa na América do Sul para leitões em fase de creche. Ali serão produzidas, por exemplo, rações minipeletizadas voltadas para essa fase dos animais. Com a conclusão da compra, a Cargill pretende consolidar sua atuação com rações de leitões na região do Paraná e em Santa Catarina.A compra da unidade fabril, que corresponde a um terreno de 23 mil m² e área construída superior a 2 mil m², soma para a Cargill uma capacidade produtiva adicional nesta área estratégica que é o negócio de rações de leitões.