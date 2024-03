Cooxupé deve receber 7,7% mais café em 2024 ante 2023, ou 7 milhões de sacas

São Paulo, 22 - A Cooperativa Regional de Cafeicultores de Guaxupé (Cooxupé), no sul de Minas, prevê receber 7,7% mais café nesta safra, cuja colheita começa entre meados de maio e junho. A cooperativa, considerada a maior do mundo do setor, estima receber 7 milhões de sacas de 60 kg neste ano, das quais até 5,6 milhões de sacas de associados e 1,4 milhão de sacas de terceiros. Em 2023, a Cooxupé recebeu 6,5 milhões de sacas, das quais 5,3 milhões de sacas de associados e 1,2 milhão de sacas de terceiros. As informações foram apresentadas, na quinta-feira, 21 pela diretoria da cooperativa, em coletiva de imprensa para divulgar a Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas, promovida pela Cooxupé, que começou quarta-feira, 20, e vai até esta sexta-feira, 22, em Guaxupé.O presidente da cooperativa, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, disse que o aumento do volume recebido em 2024 é resultado principalmente da expansão da cooperativa, em números de cooperados, e também da área de atuação, atingindo a Zona da Mata mineira, além do sul de Minas, São Paulo e Cerrado mineiro. Segundo Rodrigues de Melo, os atuais preços internacionais do café cobrem o custo de produção e permitem boa rentabilidade para o produtor. Rodrigues de Melo explicou que, entre outros fatores, a perspectiva é otimista, pois o mercado global está "muito justo, com aperto entre demanda e oferta".Conforme dados de técnicos da Cooxupé, os cooperados já comercializaram cerca de 80% da safra 2023. Já a venda antecipada da safra 2024 alcança cerca de 18%, mesmo nível de 2023, mas um pouco abaixo de anos anteriores.