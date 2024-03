Governo exonera diretor que negou TV ao PT e atendeu grupo de Juscelino Filho

Um dos trechos da autodescrição publicada na rede social de perfis profissionais tem a seguinte mensagem: "Busco oportunidade profissional, com objetivo de contribuir de forma estratégica com o crescimento de empresas que buscam por profissional com experiência, focado, disciplinado, com perfil estratégico, criativo e inovador, especializado e com enorme desejo de aprender e aplicar seus conhecimentos", escreveu.

A diretoria de radiodifusão privada é uma das principais no Ministério das Comunicações porque por ela passam as questões relacionadas à criação e expansão de emissoras de rádio e TV no País.

O advogado Malva Neto era sócio em um escritório de advocacia do também advogado Willer Tomaz, próximo do senador Flávio Bolsonaro (PL-SP). O ex-diretor já foi assessor do senador Weverton Rocha (PDT-MA), aliado do ministro Juscelino Filho.

Willer Tomaz é dono da TV Difusora, do Maranhão, e compadre do senador Weverton Rocha. Fundada na década de 1960, a emissora já foi comandada pela família do ex-senador Edison Lobão (MDB-MA). O filho do ex-parlamentar, o ex-senador Edinho Lobão, contou ao Estadão que arrendou a rede para Weverton, em 2016, e depois a vendeu a Willer Tomaz.

Como mostrou o Estadão, o Ministério das Comunicações concedeu 31 retransmissoras de televisão para a TV Difusora. Nenhuma outra emissora no País teve tantos pedidos do mesmo tipo atendidos no mesmo período.

Um dos pedidos de retransmissão de programação pelo grupo da Difusora foi despachado por Malva Neto 31 minutos depois de chegar ao gabinete dele.