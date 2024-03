Infra S.A. lança edital para propostas de aperfeiçoamento do sistema free flow

Brasília, 22 - A Infra S.A. lançou o edital de chamamento para receber propostas voltadas para simplificação das formas de cobrança e de pagamento do sistema de cobrança automático em rodovias federais, o free flow. O edital está disponível na página do Espaço Conecta, o hub de inovação da estatal ligada ao Ministérios dos Transportes. O objetivo é que sejam desenvolvidos métodos que aumentem a acessibilidade e a facilidade de uso para que os motoristas que utilizarem o sistema. Entre os itens do edital estão a necessidade de aperfeiçoamento dos sistemas de notificação e uso de tecnologias de pagamento digital para tornar ágil o pagamento. O uso do free flow em rodovias federais começou em março do ano passado, na concessão da BR-101/RJ/SP. A possibilidade desta forma de cobrança foi incluída nos estudos desenvolvidos pela Infra S.A. que tornaram viáveis a concessão da rodovia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) também atua para aprimorar os aspectos tecnológicos, regulatórios e de operação.O diretor-presidente da Infra S.A., Jorge Bastos, explica que as propostas serão analisadas pela equipe técnica da empresa e incorporadas nos próximos projetos de concessão. "O free flow é uma das principais inovações da nova política de concessões. Aprimorar esse modelo é fundamental para elevar o nível de qualidade das nossas rodovias e iniciar uma nova era no sistema de cobrança de pedágios no Brasil", diz Bastos. As propostas que serão recebidas serão compartilhadas com a ANTT e incluídas dentro do sandbox regulatório do free flow.