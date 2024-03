S&P afirma que perspectiva para ADM é negativa e retira ratings de observação

São Paulo, 22 - A S&P Global Ratings disse que a perspectiva de rating da Archer Daniels Midland (ADM) é negativa, refletindo a "incerteza sobre o sucesso de seus esforços de correção de controle interno". A agência afirmou, ainda, que retirou os ratings da ADM da listagem "Creditwatch" (observação) com implicações negativas, incluindo a classificação de crédito A, que indica que a empresa tem forte capacidade de honrar compromissos financeiros, mas está suscetível às condições econômicas e outras mudanças. Em janeiro, a S&P colocou os ratings da companhia em revisão após o afastamento do diretor Financeiro da ADM para investigação de práticas contábeis.Sobre ações coletivas de acionistas e a investigação do Departamento de Justiça (DOJ), a agência afirmou que ainda levará tempo para determinar os efeitos financeiros, e que possíveis riscos negativos ainda estão em evolução. "O anúncio da empresa de que acionistas entraram com uma ação coletiva alegando declarações falsas e enganosas em suas divulgações poderia se tornar uma responsabilidade material, mas isso ainda é incerto", destacou a S&P. Em relação à investigação do DOJ, a agência disse não acreditar que os potenciais efeitos futuros justifiquem a manutenção dos ratings em CreditWatch. "Além disso, nenhuma alegação de irregularidade foi feita contra a empresa pelo Departamento de Justiça e, portanto, não podemos estimar nenhum impacto financeiro material relacionado a ao assunto, enquanto o dano reputacional, até o momento, não se materializou", afirmou em nota. "No entanto, quaisquer desenvolvimentos adversos relacionados ao tema poderiam afetar negativamente as classificações", acrescentou.Além disso, a S&P destacou que mantém avaliação neutra para a gestão e governança da ADM, considerando o efeito irrelevante da fraqueza no controle interno no desempenho financeiro da empresa. A agência destacou também a resposta proativa da empresa à investigação da Securities and Exchange Commission (SEC) e a investigação interna com uma empresa terceirizada para implementar um plano de ação. A S&P espera ainda que os resultados sejam bem-sucedidos, possivelmente até a apresentação das demonstrações financeiras de 2024, ou posteriormente em algum momento em 2025. "Até lá, a perspectiva de classificação provavelmente permanecerá negativa", segundo a agência.