UE pretende impor tarifas sobre grãos e produtos da Rússia e de Belarus

Bruxelas, 22 - A Comissão Europeia propôs a imposição de uma tarifa sobre as importações de grãos, oleaginosas e produtos derivados da Rússia e de seu aliado Belarus, incluindo trigo, milho e farelo de girassol, a fim de desencorajar a compra dos produtos dos dois países. O bloco tenta impedir que os russos utilizem as exportações de produtos agrícolas como uma ferramenta para desestabilizar o mercado da União Europeia (UE), além de gerar receita para financiar a guerra contra a Ucrânia. Sob o plano da Comissão Europeia, que pode ser adotado rapidamente pois requer aprovação de apenas cerca de dois terços dos países-membros, as tarifas devem ser fixadas em 95 euros (cerca de US$ 103) por tonelada ou podem aumentar os preços em pelo menos 50%. Além disso, Rússia e Belarus também não teriam mais acesso às cotas da Organização Mundial do Comércio sobre grãos da UE, que oferecem um tratamento tarifário melhor para alguns produtos.No ano passado, o bloco importou 4,2 milhões de toneladas de cereais, oleaginosas e derivados oriundos da Rússia, no valor de 1,3 bilhão de euros. As importações da Rússia e de Belarus representam apenas cerca de 1% do tamanho total do mercado da UE. Mas agricultores europeus protestam contra as importações a custos mais baixos da Ucrânia e a UE teme que a Rússia aproveite a situação para desestabilizar ainda mais as nações do bloco. Com a nova medida, a Comissão destacou que a lacuna na oferta será preenchida parcialmente pela produção doméstica, o que beneficiaria os produtores locais, e pelas importações de outros países como Estados Unidos, Brasil, Ucrânia, Sérvia e Argentina. Autoridades afirmaram também que as tarifas sobre o grão russo não afetarão o comércio com países terceiros e que o trânsito pelo bloco permanecerá sem impedimentos. "Portanto, espera-se que as tarifas propostas não afetem a segurança alimentar global, especialmente para países em desenvolvimento", disse a Comissão. Fonte: Associated Press