A uma plateia de empresários no centro do Rio de Janeiro, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou nesta sexta-feira, 22, que vai "verificar a questão dos vistos" exigidos de estrangeiros para entrar no Brasil.

A partir de 10 de abril, deve ser retomada a exigência de turistas da Austrália, Canadá e EUA. A data de retomada da exigência era 10 de janeiro, mas foi adiada pelo governo Lula.