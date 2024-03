Colheita de soja 2023/24 atinge 69% da área no Brasil, aponta AgRural

São Paulo, 25 - A colheita da safra de soja 2023/24 atingiu 69% da área cultivada no Brasil, até quinta-feira passada, 21, em comparação com 63% uma semana antes e 70% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural. Os trabalhos agora estão concentrados no Matopiba (acrônimo para a região formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e no Rio Grande do Sul, onde os produtores relatam boas produtividades. MilhoO plantio da safrinha de milho 2024 alcançou quinta 100% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, em comparação com 97% na semana anterior e 96% no mesmo período do ano passado, segundo levantamento da AgRural."Com a semeadura encerrada, agora o foco se desloca definitivamente para o clima e seu impacto sobre o desenvolvimento das lavouras. No momento, o calor e a irregularidade das chuvas preocupam especialmente no Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul. Embora as temperaturas tenham recuado nos últimos dias, as precipitações nos dois Estados ainda deixam a desejar", comentou a empresa. O milho verão 2023/24 do Centro-Sul estava 75% colhido até quinta passada ante 68% da semana precedente e 58% um ano atrás.