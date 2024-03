Como o Piauí montou um esquema inédito para recuperar celulares roubados? Entenda

O primeiro passo da estratégia está no rastreamento dos aparelhos a partir de informações obtidas com a colaboração de operadoras de telefonia móvel. Ordens judiciais obrigam as empresas a fornecerem informações sobre abertura de novas linhas em aparelhos irregulares, e é a partir daí que as investigações começam. A busca e rastreio do aparelho com base nessas informações são chamadas pela segurança do Piauí de blitzens.

Na sequência, intimações em massa são disparadas para os aparelhos. Por meio de mensagens, quem está com o celular é orientado a comparecer a uma unidade policial e fazer a entrega do aparelho. Se a orientação for seguida, a pessoa não é responsabilizada pelo roubo ou furto registrado, já que não é possível atribuir nenhum tipo de prova sobre a ocorrência. Caso contrário, o monitoramento do celular segue e policiais podem ir pessoalmente fazer a apreensão;

A Operação Interditados também integra o esquema, fechando os três pilares do projeto. Nessa etapa, agentes realizam a interdição de estabelecimentos, físicos ou virtuais, que fazem compra ou revenda de celulares roubados.

Todos os dados de investigações são centralizados em um aplicativo desenvolvido pela Inteligência da SSP e permite que agentes da Superintendência de Operações Integradas (SOI) consultem em um só lugar as informações relacionadas a ocorrências do tipo, desde registros de busca até dados sobre a recuperação.

Outro sistema que integra o trabalho, o Lupa Bot, é utilizado em todo o Estado e permite que policiais façam consultas para verificar se aparelhos possuem restrição de roubo ou furto, bastando uma foto do IMEI para isso.

O Superintendente de Operações Integradas da SSP, delegado Mateus Zanatta, destacou em nota divulgada pela Secretaria a efetividade da estratégia. "Representantes da Polícia Civil e Polícia Militar de vários Estados do País têm nos procurado com o objetivo de implantar modelos semelhantes ao que é desenvolvido pelo Piauí, no que diz respeito ao roubo, furto e comercialização de aparelhos celulares com restrição", afirmou.