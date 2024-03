Janja convida senadoras e deputadas para jantar no Alvorada após cobrança

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, convidou deputadas e senadoras da base de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um jantar no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira, 25. O encontro está na agenda oficial do presidente, divulgada pelo Palácio do Planalto.

O "happy hour" será para discutir o fortalecimento da participação feminina nos espaços de poder. O PT planeja tornar Janja um cabo eleitoral feminino nas eleições municipais deste ano.

O encontro, marcado para as 18 horas, ocorre após a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) alertar Lula sobre a falta de mulheres no happy hour promovido por ele no Alvorada no início do mês passado. No evento, o petista esteve com 18 senadores e cinco ministros. Eliziane era a única mulher presente.