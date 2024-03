JBS entra no mercado de farmácias de manipulação

São Paulo, 25 - A JBS anunciou a entrada no mercado de farmácias de manipulação. A companhia informou, em nota, que sua marca Genu-in, especializada em peptídeos de colágeno e gelatina, será distribuída pela Galena Farmacêutica, empresa distribuidora de insumos. Com investimento de R$ 400 milhões, a Genu-in tem dois anos de trajetória e está presente em diversos países, com atuação B2B. Agora, a empresa buscará ampliar seu alcance, com os 8 mil pontos de venda da Galena Farmacêutica no País. "Estamos entusiasmados com essa união, pois representa a entrada em um mercado muito importante para nós. Saber que poderemos ajudar as pessoas por meio de nossos produtos é o que nos move a continuar neste caminho", afirma, na nota, o diretor-executivo da Genu-in, Ricardo Gelain.