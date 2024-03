General contraria PF e diz que indicação de Rivaldo não teve ingerência política

Segundo o general, Rivaldo tinha "uma folha de serviço prestado bastante considerável" e era considerado "um nome respeitado e que foi muito bem aceito por toda a sociedade" à época.

"É surpreendente. Realmente, é uma coisa totalmente absurda pelo que a gente está acompanhando. Eu me considero tão surpreso quando qualquer outro porque durante todo o período em que eu estive à frente da secretaria, jamais me passaria pela cabeça uma coisa dessa. Se isso tudo for confirmado, se essa delação foi confirmada, é algo de deixar a gente perplexo. Em relação ao que tem saído sobre o meu nome, sobre a nomeação do Rivaldo, é o que eu já disse, claramente: a responsabilidade é minha, de mais ninguém", afirmou Richard Nunes.

A sugestão do nome de Rivaldo Barbosa para a chefia da Polícia Civil foi feita pelo setor de inteligência do Comando Militar do Leste (CML) em uma lista com cinco nomes. A organização era comandada desde 2016 pelo general Walter Braga Netto, que permaneceu no posto até 2019.

Enquanto chefe do CML, ele foi nomeado interventor na segurança do Rio pelo então presidente Michel Temer (MDB), para o período entre fevereiro e dezembro de 2018.

A princípio, Rivaldo não era a primeira opção de Nunes para o posto. O general tinha como prioridade nomear o delegado Delmir Gouvea para o cargo. Os dois trabalharam juntos durante uma operação de pacificação do Complexo da Maré, entre 2014 e 2015. Mas Gouvea não aceitou o convite.

Sem a opção pessoal, Richard Nunes se voltou à lista de indicações do CML. O general afirma que a Subsecretaria de Inteligência, órgão da Secretaria de Segurança Pública do Rio, "contraindicou o nome de Rivaldo", mas ele manteve a indicação dado o histórico de serviços prestados pelo delegado.