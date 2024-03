Lula diz que falou sobre igualdade no encontro com parlamentares no Alvorada

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma publicação no X, antigo Twitter, nesta terça-feira, 26. Na noite de segunda-feira, dia 25, Lula se reuniu com deputadas, senadoras e ministras no Palácio da Alvorada. A única ministra que não participou foi a da Saúde, Nísia Trindade. O encontro foi um pedido da primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja.

"Ontem (segunda-feira) o Alvorada abriu as portas para deputadas, senadoras e ministras do governo. Conversamos sobre o Brasil, as pautas importantes do legislativo e a agenda de igualdade de gênero no nosso país", escreveu Lula.

No encontro, estavam presentes senadoras como Eliziane Gama (PSD-MA) e deputadas como Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Alice Portugal (PCdoB-BA). O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também participou.