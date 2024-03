Mafra e CMAA investem R$ 2 bi em refinaria de biocombustível no Pará

São Paulo, 26 - A Mafra e a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA) vão construir uma refinaria de biocombustíveis em Redenção (PA) com foco na produção de etanol de milho. Segundo as duas empresas anunciaram em nota, o investimento é de R$ 2 bilhões até 2029, dos quais R$ 600 milhões neste ano. A previsão é de que a industrialização comece em 18 meses, utilizando milho da safrinha 2025.Para a construção, os grupos Mafra e CMAA criaram uma joint venture, a Grão Pará Bioenergia. O Grupo Mafra, fundador da Viveo, está presente no Pará há 20 anos com atuação em agricultura e pecuária. Já a CMAA atua no setor sucroalcooleiro, com três usinas em Minas Gerais.Na nota, as empresas avaliam que a oferta de milho, principal matéria-prima da refinaria, também deverá crescer na região. Com capacidade plena, a indústria demandará mais de 1,5 milhão de toneladas de milho por ano. Além disso, afirmam que o projeto tem potencial para alavancar o consumo regional de etanol.As empresas esperam que o cultivo de florestas de eucalipto para o fornecimento de biomassa para a geração de vapor e energia elétrica à refinaria seja impulsionado. A nova indústria também oferecerá serviço de engorda de bovinos para os pecuaristas parceiros, que poderão utilizar a estrutura da unidade para confinar bovinos em regime de boitel, com o uso de DDG proveniente da produção de etanol de milho.