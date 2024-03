Moraes tira tornozeleira de morador de rua absolvido no 8 de Janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou as medidas cautelares que haviam sido impostas a Geraldo Filipe da Silva, primeiro réu absolvido nas ações penais do 8 de Janeiro.

A decisão é consequência direta da absolvição. Em julgamento unânime, encerrado no plenário virtual no dia 15 de março, os ministros concluíram que não havia provas contra ele e encerraram o processo.

"Desse modo, diante da absolvição do réu, não estão presentes os critérios constantes no art. 282 do Código de Processo Penal (necessidade e adequação) para a manutenção das medidas cautelares referidas, considerada a sua natureza acessória", escreveu Moraes.

Geraldo chegou a ser preso em flagrante na Praça dos Três Poderes. Em novembro de 2023, foi colocado em liberdade provisória com tornozeleira eletrônica. Ele também foi obrigado a se apresentar semanalmente no fórum e a ficar em casa no período noturno.

Ao final do processo, a própria Procuradoria-Geral da República (PGR) recuou da denúncia e pediu a absolvição.

Em depoimento, Geraldo contou que vinha morando na rua há cerca de três meses e que estava de passagem na Praça dos Três Poderes, depois de deixar um centro de assistência social na Asa Sul, quando viu a confusão e se aproximou por "curiosidade". Ele teria sido confundido com um "infiltrado" e agredido por manifestantes bolsonaristas.