Alckmin pede que Senado aprove rapidamente PL do Combustível do Futuro

Brasília, 27 - O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, pediu rapidez dos senadores para a aprovação do projeto de lei (PL) do Combustível do Futuro. "A Câmara fez um belo trabalho. É aprovar rapidamente no Senado, ser sancionada e trazer investimentos no Brasil", disse. As falas foram feitas em evento realizado pela Frente Parlamentar Mista do Biodiesel (FPBio) com objetivo de discutir o potencial do setor de biodiesel para alavancar a industrialização em cidades do interior do Brasil.O vice-presidente afirmou que o momento é de comemoração. "Em 15 meses, saímos de B10 para uma perspectiva de B25, como prevê o Combustível do Futuro", disse sobre a mistura de biodiesel no diesel. Além de Alckmin, estavam presentes no evento os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Agricultura, Carlos Fávaro, além de parlamentares. Silveira afirmou que o País tem potencial não apenas para ser autossuficiente, mas também para "exportar sustentabilidade". "Precisamos ter coragem. Nosso governo não transige na questão ambiental, mas não podemos admitir se vamos ou não fazer, o que nós temos que discutir é como vamos fazer. É uma potencialidade natural", disse. O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), relator do PL do Combustível do Futuro, disse no evento que o tema se tornou uma política duradoura e não mais circunstancial. "Deixou de ser polêmica entre governo, oposição e situação", afirmou. Segundo ele, entre os próximos passos está avançar na produção de alternativas como o biometano. EventoO evento, chamado "Construindo o Futuro - Biodiesel e Desenvolvimento Sustentável nos Municípios", se propõe a "comprovar, com dados estatísticos, os reais benefícios de o Brasil investir na expansão do biodiesel nacional", conforme afirma o presidente da FPBio, deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS).O tema do uso de novos combustíveis faz parte da agenda verde conduzida pelo governo federal e com apoio no Congresso. Há duas semanas, a Câmara dos Deputados aprovou o PL do Combustível do Futuro, que cria programas nacionais de diesel verde, de combustível sustentável para aviação e de biometano, além de aumentar a mistura de etanol e de biodiesel à gasolina e ao diesel, respectivamente. O PL é visto como um passo fundamental para estabelecer segurança jurídica e de apoio para a expansão da produção e adoção dos combustíveis sustentáveis.