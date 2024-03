BrasilAgro anuncia venda de parte da Fazenda Chaparral (BA) por R$ 364,5 milhões

São Paulo, 27 - A BrasilAgro anunciou a venda de 12.335 hectares da Fazenda Chaparral, localizada no município de Correntina (BA). Do total, 8.796 hectares são considerados úteis. O valor da transação foi de R$ 364,5 milhões, de acordo com comunicado enviado ao mercado. Segundo a BrasilAgro, cada hectare útil equivale a 350 sacas de soja ou cerca de R$ 41,4 mil. "O comprador já realizou pagamento inicial no valor de R$ 53,5 milhões. O duration (tempo médio de recebimento) desta venda é de 3,1 anos", diz o texto.Conforme a BrasilAgro, do ponto de vista contábil, o preço da área vendida nos livros da companhia é de R$ 34 milhões, montante que contempla aquisição e investimentos líquidos de depreciação. A propriedade tem uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 15% (em reais).A Fazenda Chaparral foi comprada pela BrasilAgro em novembro de 2007, com uma área total de 37.182 hectares, dos quais 26.444 eram úteis. Após a negociação, restam 24.847 hectares, dos quais 17.648 são úteis, cultivados com grãos e algodão.Segundo o CFO da BrasilAgro, Gustavo Javier Lopez, a transação "marca a primeira venda de uma fração da Fazenda Chaparral". O comunicado diz que foram investidos R$ 125 milhões na aquisição e desenvolvimento da propriedade até o momento.