Moagem de cana acumulada no Centro-Sul cresce 19,4% ante 2022/23, diz USDA

São Paulo, 27 - A moagem de cana-de-açúcar na região Centro-Sul, no acumulado da safra 2023/2024, alcançou 649,389 milhões de toneladas ao fim da primeira metade de março, o que corresponde a um crescimento de 19,4% em comparação com as 543,889 milhões de toneladas registradas no igual período no ciclo 2022/2023. Os números fazem parte de levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta quarta-feira, 27.Segundo a Unica, a qualidade da matéria-prima colhida acumulada desde o início da safra (abril de 2023) até a primeira metade de março, mensurada em kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar processada, caiu 1,17% na comparação com igual período do último ciclo agrícola, atingindo 139,44 kg de ATR por tonelada nesta safra.No acumulado desde 1º de abril, a fabricação de açúcar totaliza 42,24 milhões de toneladas, contra 33,58 milhões de toneladas do ciclo anterior (+25,8%). A fabricação de etanol soma 33,07 bilhões de litros (+15,90%) no período, sendo 20,06 bilhões de etanol hidratado (+22,32%) e 13,00 bilhões de anidro (+7,22%). A produção de etanol de milho no período atingiu 5,96 bilhões de litros, avanço de 40,89% na comparação com igual período do ano passado.