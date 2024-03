Datafolha: Maioria dos brasileiros crê que Bolsonaro planejou tentativa de golpe de Estado

Para a maioria da população brasileira, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou dar um golpe para continuar a ser o chefe do Executivo brasileiro. É o que aponta a pesquisa Datafolha, publicada nesta sexta-feira, 29. Segundo o levantamento, 55% dos entrevistados veem que Bolsonaro agiu para impedir que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fosse empossado, ante 39% que creem no contrário. Outros 7% dizem não saber.

A pesquisa entrevistou 2.002 pessoas em 147 cidades brasileiras nos dias 19 e 20 de março. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou menos.

O levantamento do Datafolha ocorre em um momento em que o Supremo Tribunal Federal (STF) avança nas investigações contra Bolsonaro. A Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal (PF), apura suposta tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito pelo ex-presidente e aliados.

A pesquisa também consultou quem votou em Bolsonaro e em Lula no segundo turno e quem tem mais afinidade ao lulismo e ao bolsonarismo para saber o que os grupos pensam.

Há grande descrença na hipótese de golpe para quem se alinhou ou se identifica com Bolsonaro: 73% dos que votaram no candidato do PL em 2022 dizem que ele não tentou continuar a ser presidente planejando um golpe. O porcentual chega a 75% no caso dos bolsonaristas. Para os dois grupos, 19% pensam o contrário.

Do lado oposto, o cenário é outro: 87% dos que votaram em Lula acreditam no plano de golpe do então candidato do PL. O número oscila um ponto porcentual para baixo para os petistas (86%). Os descrentes nos dois grupos representam 19% e 11% da amostragem.