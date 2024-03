Gafe de Lula com Macron se soma a outros 'deslizes' do presidente; relembre 10 casos

Outra situação provocou, inclusive, uma repreensão da senadora Mara Gabrilli (PSD-SP), por ele relacionar beleza ao não uso de equipamentos como muleta e andador. Poucos antes de fazer uma cirurgia no quadril, Lula informou que não seria fotografado usando os equipamentos de apoio. "Significa que vocês não vão me ver de andador, muleta, vocês vão me ver sempre bonito", disse em setembro de 2023.

Pobre frustrado

Com patrimônio de R$ 7,4 milhões, autodeclarado em 2022, o presidente afirmou que não é "frustrado por ser pobre", em discurso no encerramento do Fórum Econômico Brasil-Angola, em Luanda, capital do país africano. A declaração foi em agosto de 2023.

Conceito 'relativo'

Comentando sobre a política do país vizinho, Lula disse que "a Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. O conceito de democracia é relativo para você e para mim". O comentário foi dado em entrevista à Rádio Gaúcha, em junho de 2023. Lula também afirmou que gosta de democracia e a exerce com plenitude.

'Grampinho'