O calor em São Paulo voltou para ficar? Veja a previsão do tempo para a semana

A próxima semana deve começar com sol e temperaturas em elevação, com pouca chuva. Deve voltar aquela sensação de "tempo abafado". É o início do outono, que começou oficialmente no dia 20 de março. "A previsão do tempo para os próximos 10 dias em São Paulo é de chuva fraca, tempo quente com máxima de 30°C", informa o boletim da Meteoblue.

A expectativa é de que a segunda-feira, 1, tenha sol, poucas nuvens e temperaturas em elevação. As mínimas oscilam em torno dos 17°C, enquanto as máximas podem chegar aos 30°C. No final do dia, novamente uma brisa marítima aumenta a nebulosidade, porém sem expectativa de chuva para a Grande São Paulo.

Na terça-feira, 2, o cenário é semelhante. O sol favorece mais uma vez a elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros devem variar entre mínimas de 18°C e máximas que podem superar os 29°C.

Nos dias 2 e 3 de abril, a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de sol entre nuvens em São Paulo. A temperatura mínima deve ser de 19°C e a máxima de 28°C, na terça-feira, e 26°C na quarta. Novamente não há previsão de ocorrência de chuva.

O Inmet destaca que a chegada da nova estação marca a transição entre o clima chuvoso e quente do verão e o período frio e seco do inverno. Para o mês de abril, o instituto prevê temperaturas acima da média em praticamente todo o País, principalmente na parte oeste das regiões Sul e Sudeste, além da Região Centro-Oeste. A previsão é de que o volume de chuvas permaneça próximo ou acima das médias nas regiões Sudeste e Sudeste.