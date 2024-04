Carne bovina: Plena Alimentos investe R$ 24 milhões em armazenagem e logística

São Paulo, 01 - A Plena Alimentos, considerada uma das maiores empresas do segmento de proteína bovina do País, vai investir cerca de R$ 24 milhões em modernização das áreas de armazenagem e melhorias logísticas em Minas Gerais e Goiás. Em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte a companhia inaugurou, na semana passada, um armazém de 760 metros quadrados, com um sistema verticalizado e automatizado de estocagem. Na unidade de Porangatu (GO), a mesma solução será implementada até o fim deste ano, informou a companhia em comunicado.Em 2024, a empresa pretende aumentar uma linha de produtos industrializados congelados e ampliar a capilaridade de distribuição em Belo Horizonte e região metropolitana. A nova estrutura em Contagem representa um aumento de 105% na capacidade atual de armazenagem de pellets. São, no total, mais 1.836 pellets, que armazenam cerca de 1,4 mil toneladas de produtos.O projeto de modernização logística faz parte de um plano de expansão do Grupo CDM, com investimentos que devem alcançar um total de R$ 120 milhões. Além da Plena Alimentos, o grupo é formado pelas empresas Petsko (unidade de negócios para a produção e comercialização de snacks naturais no segmento pet), Grande Lago (a maior e uma das mais modernas operações de confinamento da América Latina) e a Transquali Transportes (empresa de logística do grupo).