Com eleições municipais se aproximando, Lula faz novo tour pelos Estados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer uma nova série de viagens pelos Estados nos próximos dias. Esse tipo de "tour" do presidente da República em ano de eleições municipais ajuda aliados que disputarão o poder nas cidades. O petista transfere um pouco de seus votos a esses candidatos, principalmente nos lugares onde é popular - como o Nordeste.

A votação será em 6 de outubro, mas acordos sobre candidaturas e outros assuntos em torno das eleições são feitos nos meses anteriores. As convenções para os partidos escolherem seus candidatos precisam ser realizadas entre 20 de julho e 5 de agosto.

A provável agenda do petista para os próximos dias, divulgada pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, tem passagem por cinco cidades em três Estados diferentes. Ele inaugurará obras e aparecerá em público com políticos próximos, como o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

Leia a seguir a agenda de viagens previstas para os próximos dias para o presidente da República:

Rio de Janeiro na terça-feira (2)

- Rio de Janeiro - Inauguração do Impa Tech, curso de graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada.

- Niterói - Anúncio de obras de dragagem da Baía de Guanabara para o porto da cidade.

Pernambuco na quinta-feira (4)

- Arcoverde - Inauguração da Estação Elevatória de Água Bruta Ipojuca e trecho entre Belo Jardim e Caruaru da Adutora do Agreste Pernambucano.

- Goiana - Inauguração da nova fábrica de medicamentos da Hemobrás.

Ceará na sexta-feira (5)

- Iguatu - Assinatura da ordem de serviço para implantação do Ramal do Salgado, parte da transposição do Rio São Francisco, e visita às obras da ferrovia Transnordestina.