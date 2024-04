Projeção especial por 80 anos 'veste' Cristo Redentor com símbolo da PF

O Cristo Redentor 'vestiu' nesta segunda-feira, 1º, o emblema da Polícia Federal em uma projeção mapeada em comemoração aos 80 anos da corporação. A homenagem estava prevista para a quarta, 27, véspera do aniversário da PF, mas foi adiada para esta segunda, em razão de 'condições climáticas'.

A ação foi realizada em conjunto com o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, com a presença do superintende da PF no Rio de Janeiro, Leandro Almada da Costa, e o reitor do santuário, Padre Omar.

A PF afirma que a comemoração dos 80 anos da corporação se dá em um 'processo de transformação institucional focado em ampliar a confiança da população por meio da expansão dos mecanismos de transparência e participação social'. O período é marcado por 'mudanças com a criação de novas diretorias e o fortalecimento da atuação em frentes como a de combate a crimes contra o meio ambiente e cibernéticos, ressalta a instituição.

Os investigadores ainda exaltam 'a busca constante por inovação e aprimoramento da atuação policial, com ênfase em práticas mais eficientes e humanizadas'.

"Esse processo contempla a inclusão de temas cruciais para a sociedade atual nos cursos de formação, como a sensibilidade à identidade de gênero e a promoção da diversidade, destacando a busca constante por inovação e aprimoramento da atuação policial, com ênfase em práticas mais eficientes e humanizadas. A Polícia Federal se consolida, assim, como uma instituição em constante evolução, referência no Brasil e no mundo, em razão do seu compromisso com os princípios da integridade, inovação, imparcialidade, ética e eficiência, empregados em todas as suas ações", indicou a corporação em nota.