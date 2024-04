Brasil deve exportar 10,65 milhões de t de soja em abril, diz Anec

São Paulo, 3 - O Brasil deve exportar 10,65 milhões de toneladas de soja no mês de abril, segundo relatório semanal de embarques da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). O número é inferior às 13,56 milhões de toneladas exportadas em março. Para o farelo de soja, a previsão é de embarques de 2,31 milhões de toneladas, acima do volume de março, de 1,76 milhão de toneladas. O milho deve ter 25 mil toneladas exportadas, abaixo das 140,56 mil toneladas do terceiro mês do ano. Já os embarques de trigo devem somar 80,58 mil toneladas, abaixo das 799,09 mil toneladas de março. A estimativa da Anec é feita a partir da programação portuária dos navios.Na semana de 24 a 30 de março foram exportadas 3,44 milhões de toneladas de soja, 463,14 mil toneladas de farelo e 164,87 mil toneladas de trigo, sem registros para o milho.Para a semana corrente, entre 31 de março e 6 de abril, a Anec estima embarques de 4,04 milhões de toneladas de soja, 674,27 mil toneladas de farelo, 27 mil toneladas de milho e 80,58 mil toneladas de trigo.