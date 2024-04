Quando fará frio em São Paulo? Veja a previsão do tempo e expectativa para chuva

Os próximos dias devem ser marcados por sol, poucas nuvens e temperaturas em elevação, sem previsão de chuva para a Grande São Paulo, embora as manhãs comecem com céu nublado, como é o caso desta quarta-feira, 3. No entanto, a partir da próxima semana, a expectativa é de temperaturas mais baixas, junto com dias bastante chuvosos na cidade de São Paulo, segundo informações da empresa de meteorologia Meteoblue.

Até sexta-feira, 5, a máxima ficará em torno dos 30ºC, dando uma amenizada no sábado, 6, quando os termômetros devem ficar em torno de 25ºC. No domingo, 7, a expectativa é que a máxima volte a subir um pouco. Entre 10 e 11 de abril, estão previstas temperaturas mais baixas, mas ainda na casa dos 20ºC. A semana que vem também promete ser bastante chuvosa e com tempo nublado, embora o sol possa aparecer em alguns dos dias na capital paulista.

Veja a previsão para os próximos dias:

- Quarta-feira: entre 19ºC e 29ºC;

- Quinta-feira: entre 18ºC e 31ºC;

- Sexta-feira: entre 19ºC e 31ºC;

- Sábado: entre 19ºC e 25ºC;

- Domingo: entre 18ºC e 27ºC;

- Segunda-feira: entre 19ºC e 29ºC;

- Terça-feira: entre 21ºC e 26ºC;

- Quarta-feira: entre 19ºC e 24ºC;

- Quinta-feira: entre 17ºC e 22ºC.

Para o mês de abril, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperaturas acima da média em praticamente todo o País, principalmente na parte oeste das regiões Sul e Sudeste, além da região Centro-Oeste. A previsão é de que o volume de chuvas permaneça próximo ou acima das médias na região Sudeste.

Chuvas

A combinação de umidade e a circulação de ventos deve ajudar a formação de nuvens carregadas sobre o norte de Minas Gerais, norte de Goiás e no Distrito Federal. Segundo a Climatempo, no decorrer desta semana as pancadas de chuva devem ser frequentes.

"Uma vez que o solo já vai estar com alto nível de umidade, a chuva pode ocasionar problemas pontuais como pontos de alagamentos", alerta a empresa de meteorologia.

Nesta quarta-feira, no norte de Minas e de Goiás as pancadas devem ser frequentes e volumosas.

"Na sexta-feira, a chuva diminui de intensidade. Pela manhã, o sol aparece, entre poucas nuvens e a chuva deve ocorrer com moderada a forte intensidade, de maneira rápida, no fim do dia. Em áreas do norte de Goiás, no entanto, os acumulados podem ser um pouco mais elevados", acrescenta a Climatempo.