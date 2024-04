Lula: Brasil pode ter indústria da saúde para competir com qualquer outro país do mundo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira, 5, que o Brasil tem condições de ter uma indústria de saúde competitiva e que o SUS seria fundamental para o desenvolvimento do setor. Ele deu a declaração em Goiana (PE), em inauguração de fábrica da Hemobrás.

"Queremos um país soberano, capaz de ter uma indústria da saúde, porque nós temos o órgão consumidor que é o SUS. Que pode comprar as máquinas que a gente produzir, os remédios que a gente produzir, as vacinas. A gente não tem por que não acreditar que a gente pode ter um polo industrial na área da saúde para competir com qualquer outro país do mundo", declarou o presidente da República.

Além disso, Lula voltou a falar sobre inteligência artificial. Disse, dirigindo-se à ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, que quer ver um projeto brasileiro para o setor até junho.