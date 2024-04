Robô humanoide já corre mais do que recordista mundial de velocidade

Se existisse uma competição oficial de corrida de robôs humanoides, o prêmio poderia ser dado ao H1, da chinesa Unitree. Detendo o recorde mundial de velocidade de 11,8 km/h, segundo a companhia, o H1 é capaz de andar e correr de forma autônoma em terrenos e ambientes complexos.

A empresa ainda afirma que o robô pode eventualmente chegar a 18 km/h, embora a velocidade ainda não tenha sido registrada. O rival Atlas, da americana Boston Dynamics, que viralizou em 2022 fazendo parkour, alcança pouco mais que um terço de sua velocidade máxima: 6,4 km/h.

De acordo com dados coletados pelo aplicativo de rastreamento Strava, a média de velocidade de corrida humana é de aproximadamente 9,85 km/h, durante a prática monitorada de atividade física. Um corredor profissional, em uma competição, contudo, pode atingir velocidade muito maiores. Usain Bolt, considerado o homem mais rápido do mundo, atingiu velocidade máxima de 44 km/h nos 100 metros da Olimpíada de 2012.

Projetado para agilidade e mobilidade, o H1 possui uma altura de 1,80 e apenas 47 quilos. Equipado com inteligência artificial e uma câmera tridimensional, o humanoide é capaz de realizar uma leitura panorâmica, detectar profundidade e coletar informações espaciais em tempo real para manter sua estabilidade e interagir com objetos. No vídeo divulgado pela Unitree, é possível ver o robô coletando uma cesta e colocando-a sobre uma mesa - não sem que antes ele esbarre levemente nela.

A presentação também mostra o robô subindo e descendo escadas, inclusive, girando seu corpo durante o movimento, mantendo os pés dentro dos estreitos degraus. Em exibições anteriores, a Unitree também mostrou o robô dando uma cambalhota para trás sem a utilização de sistemas hidráulicos, pousando no chão com os dois pés. Os humanoides Atlas, da Boston Dynamics, também são capazes de realizar a proeza, porém, fazendo uso de mecanismos hidráulicos.

A Unitree afirma que seu robô H1 será lançado comercialmente entre três a dez anos, com um preço planejado de US$ 90 mil (aproximadamente R$ 452).