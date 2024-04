Bahia Farm Show prevê repetir R$ 8 bi em negócios na edição deste ano

Brasília, 5 - A Bahia Farm Show, maior feira agropecuária do Nordeste que será realizada de 11 a 15 de junho em Luís Eduardo Magalhães (BA), espera repetir neste ano o desempenho da edição passada e movimentar R$ 8 bilhões em negócios. O resultado, se confirmado, será praticamente estável ante os R$ 8,25 bilhões recordes registrados no ano passado.As estimativas foram divulgadas em coletiva de imprensa pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), organizadora da feira, na noite da quinta-feira, 4. A organização espera público superior aos 100.262 visitantes recebidos em 2023. A feira terá área de 242 mil m² e 420 expositores, representando cerca de 11 mil marcas de máquinas e equipamentos agrícolas, tecnologias de irrigação, revendas de insumos e silos. A 18ª edição da feira terá como mote o tema "Agro: a herança do Brasil".Para o presidente da Aiba e da Bahia Farm, Odacil Ranzi, o clima é de otimismo entre os produtores para a realização de negócios na feira. "No campo, apesar das questões de clima, esperamos obter recordes de produtividade. Nosso problema não é a produção e sim o custo, mas não podemos tirar o pé do acelerador, e tenho certeza que continuaremos investindo em tecnologia e na renovação das nossas frotas", disse Ranzi na coletiva. "Independente da conjuntura, a feira será, assim como foram as edições passadas, um sucesso absoluto, e vamos bater a meta de público, ultrapassando os 100 mil visitantes", projetou.