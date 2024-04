Conab prorroga prazo para PEP e Pepro de trigo em caso de escoamento marítimo

Brasília, 5 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) prorrogou os prazos para as operações de Prêmio para Escoamento de Produto (PEP) e de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) de trigo para casos de escoamento por meio de transporte marítimo. Os novos prazos para movimentação e comprovação das operações variam de 3 de junho a 12 de julho e podem ser consultados no site da estatal.Em comunicado, a Conab informou que o adiamento atende a pedido de diversos arrematantes dos lotes do cereal em virtude das dificuldades para o transporte do produto decorrentes de atrasos nos embarques dos portos e excesso de chuvas.