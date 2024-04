Exportação de carne bovina no 1º trimestre cresce 26% em volume e 18% em receita

São Paulo, 5 - As exportações brasileiras de carne bovina somaram 598.639 toneladas no primeiro trimestre do ano, 25,9% mais que em igual período de 2023, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), com base em dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). O faturamento foi de US$ 2,64 bilhões, 18,5% acima dos três primeiros meses do ano passado. No período, a China foi o principal importador do produto nacional, com 273,6 mil toneladas (+21,4%) e receita de US$ 1,2 bilhão (+9,4%). "O preço médio do produto, entretanto, recuou 10%, passando de US$ 4.942 para US$ 4.452 por tonelada", disse a Abiec em nota.Ainda conforme a Abiec, o segundo maior mercado do Brasil no período foram os Estados Unidos, com volume de 44 mil toneladas (+8%) e faturamento de US$ 261 milhões (+13,2%). O preço médio do produto in natura exportado para o país aumentou 5,4%. Para os Emirados Árabes Unidos foram enviadas 41.067 toneladas de carne brasileira, com faturamento de US$ 188 milhões, aumento de 270%. O presidente da Abiec, Antônio Jorge Camardelli, vê o aumento da participação dos Emirados Árabes e da Turquia nas exportações brasileiras como opção dessas rotas para atendimento ao mercado do Irã. "Por conta disso, os embarques foram ampliados 690%, nesse período, chegando a 9.732 toneladas em 2024", afirma. Para o México, mercado recentemente aberto para a carne bovina brasileira, foram 9.966 toneladas em 2024, com faturamento de US$ 46 milhões.