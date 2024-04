Justiça mantém condenação de Flordelis pela morte do pastor Anderson do Carmo

A Justiça do Rio negou recurso de apelação da ex-deputada federal Flordelis e, por unanimidade, a condenação a 50 anos de prisão pelo assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019, foi mantida. O Estadão procurou a defesa da ex-parlamentar, mas não obteve retorno.

Outras três pessoas envolvidas na morte do pastor também tiveram as condenações mantidas pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) - a filha da ex-deputada Simone dos Santos Rodrigues e os dois filhos Adriano dos Santos Rodrigues e Carlos Ubiraci Francisco da Silva.

Além disso, a decisão do Tribunal do Júri de Niterói, que absolveu os outros três acusados de participação no crime, foi anulada. Por isso, a neta de Flordelis Rayane dos Santos e os dois filhos adotivos Marzy Teixeira e André Luiz de Oliveira serão submetidos a novo julgamento.