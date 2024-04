Lula reúne-se com sindicalistas e movimentos sociais na Granja do Torto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido desde às 9 horas e 30 minutos deste sábado, 6, com representantes de sindicatos e movimentos sociais na Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência da República.

A lista de participantes não foi divulgada, mas a assessoria de imprensa confirmou a participação de integrantes da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). Do governo, também estão presentes os ministros Paulo Pimenta (Secom) e Márcio Macêdo (Secretaria Geral). De acordo com a assessoria, o encontro é "informal" e não tem hora para acabar.

Na sexta- feira,5, a FUP divulgou nota em defesa do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, cuja permanência no cargo tem sido questionada. "Criticamos o espancamento público que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, está sofrendo. Reconhecemos sua atuação no fortalecimento da empresa, bem como na retomada do diálogo com a categoria petroleira. Entendemos, porém, que a decisão final será do presidente Lula", diz a nota.