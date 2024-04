Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduz produção de milho para 52 milhões de t

São Paulo, 8 - A Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduziu sua estimativa para a produção de milho na Argentina na atual safra 2023/24, de 54 milhões para 52 milhões de toneladas. Segundo a bolsa, o ajuste foi motivado por um aumento da incidência da cigarrinha-do-milho em várias regiões de cultivo. A colheita de milho estava 11,1% concluída na última semana, informou a bolsa em relatório. Na semana, o avanço foi de 5,4 pontos porcentuais.A parcela da safra de milho em condição entre normal e excelente caiu para 68%, de 75% na semana anterior. Já a parcela em condição regular ou ruim aumentou de 25% para 32%.A colheita de soja alcançou 1,9% da área apta, com rendimento médio de 3.870 quilos por hectare no Núcleo Norte, disse a bolsa. No Núcleo Sul, a produtividade média está em 4.150 quilos por hectare.A condição das lavouras de soja na Argentina ficou estável na última semana. Segundo a bolsa, 79% da safra apresentava condição entre normal e excelente. A parcela em condição regular ou ruim se manteve em 21%.