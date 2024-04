Café: safra brasileira e logística devem ser foco do Seminário Internacional

São Paulo, 08/04 - O início da colheita da safra de brasileira de café e problemas logísticos em portos brasileiros, em particular no de Santos (SP), que concentra a exportação do grão, devem ser destaque durante o 24º Seminário Internacional do Café, que ocorrerá entre 21 e 23 de maio, no Blue Med Convention Center, em Santos.A safra brasileira de café em 2024, cuja colheita começa entre abril e maio, deve alcançar 58,08 milhões de sacas de 60 kg, o que corresponde a um aumento de 5,5% em comparação com o ano anterior (55,07 milhões de sacas), segundo o primeiro levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado em janeiro.Conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, as chuvas do fim de março e início deste mês têm favorecido as lavouras brasileiras de café. As precipitações devem auxiliar no enchimento dos grãos de cafezais mais tardios e contribuir para a realização das últimas adubações da safra. Já a questão logística nos portos tem sido realçada pelos exportadores, receosos com multas, atrasos no cumprimento de contratos com compradores internacionais, entre outras dificuldades. De acordo com o diretor da Eisa e vice-presidente da Associação Comercial de Santos (ACS), Carlos Alberto Santana, "o País não está, somente, diante de uma grande oportunidade, mas também de desafios logísticos, que precisam ser discutidos entre os setores público e privado. Justamente por isto, é fundamental debater rumos e desenvolver mecanismos, a fim de que todo o setor conquiste grandes resultados nos próximos anos", afirmou, citando que "a produção que mais cresce é a do café robusta, que pode tornar o Brasil o maior produtor do mundo".