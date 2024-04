Energia nuclear vai ajudar o mundo a cumprir metas climáticas, afirma diretor-geral da AIEA

O mundo precisa da energia nuclear para cumprir seus compromissos climáticos e o Brasil está inserido nessa meta, afirmou nesta segunda-feira, 8, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, durante a abertura do Nuclear Summit 2024, evento promovido pela Associação Brasileira de Desenvolvimento de Atividades Nucleares (Abdan), que está sendo realizado no Rio de Janeiro.

"Após 28 conferências da ONU sobre mudanças climáticas, a energia nuclear ganha finalmente seu lugar. Pela primeira vez a COP viu a necessidade de investimento em energia nuclear. E, à margem da reunião, mais de 20 nações declararam trabalhar para triplicar a capacidade de energia nuclear até 2050", disse por vídeo na abertura do evento que vai até amanhã, 9.

Para Grossi, os planos do Brasil para a energia nuclear são fundamentais para ajudar na descarbonização e há grande expectativa no desenvolvimento da fonte no País. "O Brasil tem muito a contribuir nesse sentido", afirmou.

A declaração da energia nuclear como fonte limpa no Brasil está no centro de uma polêmica sobre a aprovação do Projeto de Lei 327, que cria a política nacional de transição energética no Brasil. Apesar de ter incluído térmicas a gás natural, o projeto não contempla a energia nuclear, o que vem causando insatisfação no setor.

De acordo com o deputado federal Júlio Lopes (PP-RJ), que participou do evento, a não inclusão da fonte nuclear como energia limpa no PL que tramita no Congresso "é um fato gravíssimo", e o setor precisa convencer os senadores a incluir a fonte.

"Se o Senado não reconhecer a energia nuclear como energia limpa, vamos todos naufragar. O setor de energia do País está completamente desestruturado, estamos embarcando em um trem desgovernado em direção ao despenhadeiro", disse Lopes durante o Nuclear Summit.

Ele explicou, que apesar da grande oferta de energia renovável no País - e até por isso -, é preciso ter energia térmica para garantir a segurança do sistema elétrico na base, e a energia nuclear cumpre bem esse papel por ser limpa e estável, ao contrário das energias renováveis (solar, eólicas e hidrelétricas), que dependem de fatores externos e intermitentes como sol, vento e chuvas.

"O mínimo que o Estado pode fazer é reconhecer que a nuclear é limpa, ou a população não vai aceitar a instalação de pequenos reatores, que é a tendência", afirmou, dando como exemplo a proposta de instalação de pequenos reatores modulares (SMRs, na sigla em inglês) no Paraná para substituir as térmicas à carvão.

O Brasil conta com duas usinas nucleares (Angra 1 e 2) que geram juntas quase 2 gigawatts (GW), e uma usina em construção (Angra 3) com potência de 1.405 GW, sem data para entrar em operação. Além de terminar de construir Angra 3, a Eletronuclear, que controla as usinas, pretende aumentar a vida útil de Angra 1 por mais 20 anos, além dos 40 anos que a unidade completa este ano.

