Exportação de etanol nos EUA em fevereiro cai 7% ante janeiro

São Paulo, 8 - Os Estados Unidos exportaram 139 milhões de galões (526,12 milhões de litros) de etanol em fevereiro, informou a Associação de Combustíveis Renováveis (RFA, na sigla em inglês). O volume representa queda de 7% ante janeiro.O Canadá foi novamente o principal destino do etanol norte-americano, com 47,9 milhões de galões (181,30 milhões de litros), queda de 17% ante janeiro. As exportações para o Reino Unido somaram 21,2 milhões de galões (80,24 milhões de litros), alta de 53% ante o mês anterior. Os embarques para a Colômbia aumentaram 93% em relação a janeiro, para 15 milhões de galões (56,78 milhões de litros). O Brasil não importou etanol dos EUA em fevereiro.Em 2024, as exportações norte-americanas somam 289 milhões de galões (1,09 bilhão de litros), aumento de 30% ante os dois primeiros meses de 2023, disse a RFA.Em fevereiro, os EUA não importaram um volume relevante de etanol.