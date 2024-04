Menina de 6 é morta após briga de trânsito na Rodovia Fernão Dias

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu preventivamente um homem de 44 anos, acusado de matar Melissa Maria Alexandre Ribeiro, de seis anos, durante uma briga de trânsito na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em janeiro. A prisão foi efetuada no último sábado, 6, quando também foram apreendidos uma pistola 9mm e o veículo utilizado pelo homem no dia do crime.

Conforme as investigações, em 21 de janeiro o pai da criança e o suspeito teriam iniciado uma discussão seguida de uma perseguição. "Em certo momento dessa ‘disputa’, o veículo do pai da vítima pressionou o veículo onde estava o suspeito, que saiu pela marginal da rodovia. Mesmo assim, ele continuou em uma espécie de perseguição", afirmou Italo de Almeida, delegado que coordena a investigação, em nota divulgada pela Polícia Civil.

Ainda segundo o delegado, "assim que o suspeito voltou à rodovia, emparelhou o carro com o veículo da vítima e efetuou o disparo". Melissa, que estava no banco de trás, foi atingida com um tiro na cabeça e caiu, já sem vida, no colo do irmão, de 3 anos.

A apuração do crime demandou o envolvimento da Delegacia Especializada de Homicídios (DEH), em Contagem, na região metropolitana de BH, em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Imagens de câmeras de segurança instaladas em cerca de 30 empresas localizadas no percurso feito pelos dois carros foram analisadas durante o processo.

O inquérito foi concluído pela Polícia Civil e segue agora para o Ministério Público de Minas.