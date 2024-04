Policial militar é filmado dando tapa em pessoa dentro de estação do metrô de São Paulo

Um policial militar foi afastado após ser filmado agredindo uma pessoa na Estação da Luz da Linha 1-Azul do Metrô de São Paulo. O PM foi identificado pela Secretaria da Segurança Pública e afastado do seu cargo. A pasta disse ainda que "lamenta o ocorrido" e que um Inquérito Policial-Militar (IPM) foi instaurado para "apurar as circunstâncias dos fatos".

No vídeo, compartilhado neste domingo, 7, pela deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), uma pessoa, que não foi identificada, aparece jogada no chão da plataforma da Linha 1-Azul na Estação da Luz.

O policial está em pé, sobre ela, perguntando repetidamente se ela estaria vendendo algo - o comércio de produtos é proibida nas dependências do metrô. A data do episódio e a identidade dos envolvidos no episódio não foram revelados.

Os dois discutem até que o policial dá um tapa no rosto da pessoa. No vídeo, é possível ouvir o barulho da agressão. A pessoa agredida usava uma bermuda com as cores da bandeira LGBT+.