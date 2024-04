Na Argentina, SRA pede comitê de crise para combater cigarrinha do milho

São Paulo, 9 - A Sociedade Rural Argentina (SRA) pediu para que as autoridades nacionais e das províncias formem um comitê de crise para enfrentar a cigarrinha do milho de forma "eficaz e conjunta". Em nota, a entidade destacou que o espiroplasma prejudica o enchimento do grão e gera preocupações em relação à safra. "O contexto de elevada pressão fiscal, somado aos baixos preços internacionais e ao aumento do custo de produção e comercialização colocam o milho numa situação que necessita de uma resposta urgente", ressaltou o presidente da SRA, Nicolás Pino. "Depois de uma viagem pelo norte do país, estamos extremamente preocupados com o efeito negativo que a cigarrinha terá na cultura do milho, especialmente nos plantios tardios", afirmou o presidente da SRA. No mesmo sentido, um levantamento feito com sócios da entidade destacou a mesma preocupação na região central e outras áreas produtivas que perderam parte da produção por causa da praga, disse em nota. "Estamos em plena fase de colheita e à medida que avança, a situação se agrava", acrescentou.Segundo Pino, as estimativas disponíveis ainda não internalizaram completamente o impacto da praga. Na última semana, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduziu sua estimativa para a produção de milho na Argentina de 54 milhões para 52 milhões de toneladas por causa da doença.