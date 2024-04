PF prende hacker que invadiu sites do Senado, TSE e Exército e vazou dados de 223 milhões

A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira, 9, em Feira de Santana, um hacker suspeito de promover o maior vazamento de dados do País, com a divulgação de informações de 223 milhões de pessoas. Segundo os investigadores ele é investigado por invadir sites do Senado, Exército e Tribunal Superior Eleitoral.

Agora detido preventivamente, o hacker estava foragido desde novembro de 2023, quando quebrou a tornozeleira eletrônica que usava por ordem judicial no âmbito da Operação Deepwater, aberta em março de 2021.

A ordem foi expedida pela 1ª Vara Federal de Uberlândia (MG). O hacker ficará à disposição da Justiça no Centro de Observação Penal, em Salvador, informou a PF.

O suspeito já havia sido preso em outra ocasião: em 2019, por invadir os sites da Polícia Civil e do Ministério Público de Minas, do Tribunal de Justiça de Goiás e do Exército.