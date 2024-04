Após ataques de Lira, Padilha relembra discurso de Lula que defende sua permanência no cargo

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, publicou um vídeo de uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que defende a permanência dele na pasta. Após os ataques do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) nesta quinta-feira, 11, Padilha disse que os elogios de Lula a seu trabalho são "uma honra".

Na quarta-feira, 10, em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente disse que o ministro das Relações Institucionais está durando muito no cargo e continuará no posto por ser competente. Desde 2023, Padilha é alvo frequente de Lira, que já pediu até mesmo a destituição do ministro.

"O Padilha, possivelmente, tem o cargo mais espinhoso no governo, mais espinhoso. Porque ele é o cara que lida no Congresso Nacional. É a pessoa que se relaciona com os 513 deputados e, às vezes, ainda sobra tempo e ele tenta se relacionar com os senadores. A demanda é muito grande", disse Lula, na ocasião.

"Essa relação é muito boa no começo. No começo, o deputado pede uma coisa, o senador pede uma coisa, você promete e está maravilhoso. Mas, depois de algum tempo, começa a cobrança, e não tem entrega para fazer. Aí, começa o martírio. O Padilha vai bater recorde. É um ministro que está durando muito tempo no seu cargo e vai continuar pela competência dele", acrescentou o presidente da República.

Na publicação nas redes sociais, Padilha compartilhou o trecho da fala de Lula. "Ter ouvido isso ontem, publicamente, do maior líder político da história do Brasil é sempre uma honra para toda a equipe do Ministério das Relações Institucionais", escreveu o ministro das Relações Institucionais no X, antigo Twitter. "Agradecemos e estendemos esse reconhecimento de competência ao conjunto dos ministros e aos líderes, vice-líderes e ao conjunto do Congresso, sem os quais não teríamos alcançado os resultados elogiados pelo presidente Lula, com a aprovação da agenda legislativa prioritária para o governo e para o Brasil."

A publicação de Padilha ocorre após Lira ter voltado a fazer críticas diretas ao seu trabalho. Nesta tarde, o presidente da Câmara chamou Padilha de "desafeto pessoal" e "incompetente", após uma polêmica sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), que foi mantida nesta quarta-feira pelo plenário da Casa.

"É lamentável que integrantes do governo interessados na estabilidade da relação harmônica entre os Poderes fiquem plantando essas mentiras, essas notícias falsas que incomodam o Parlamento. E, depois, quando o Parlamento reage, acham ruim", disse o presidente da Câmara, em Londrina (PR).

"(A notícia) foi vazada do governo e, basicamente, do ministro Padilha, que é um desafeto além de pessoal, incompetente", declarou. "Não existe partidarização; eu deixei bem claro que ontem a votação era de cunho individual, cada deputado é responsável pelo voto que deu. Não tem nada a ver, não teve um partido que fechasse questão. Os partidos liberaram, na sua maioria (as bancadas para que votassem como quisessem)", emendou.