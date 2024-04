Genial/Quaest: governo Tarcísio é aprovado por 62% dos eleitores de SP e desaprovado por 29%

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem sua gestão aprovada por 62% dos eleitores do Estado. Enquanto isso, 29% desaprovam o trabalho realizado pelo chefe do Executivo paulista. São 9% os que não souberam ou não responderam. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest, realizada entre os dias 4 e 7 de abril.

De acordo com o levantamento, os que avaliam a gestão Tarcísio como positiva representam 41% do eleitorado paulista. Por outro lado, são 35% os que a veem como regular e 16% os que apontam que é péssima. Os que não souberam ou não responderam são 8%.

O levantamento mostra que a área com maior avaliação positiva no Estado é a gestão de infraestrutura e mobilidade. São 49% os paulistas que consideram positiva a atuação do governo na área, enquanto 34% a veem com regular e 16% veem como negativa. Bons índices também foram registrados pela educação (42% positiva, 34% regular e 23% negativa) e geração de emprego e renda (39% positiva, 40% regular e 20% negativa). Transporte público, com 39% de avaliação positiva; e habitação, com 38%, vêm em seguida. Os piores índices são registrados na avaliação da segurança pública (33% positiva, 36% regular e 31% negativa) e saúde (32% positiva, 35% regular e 32% negativa).

Para 65% dos paulistas, São Paulo está em situação melhor do que a de outros Estados. Outros 23% acham que está pior. Além disso, 36% acham que a unidade federativa está melhorando, enquanto 38% acham que está igual e 23% acham que está piorando.

Preocupações com o cenário econômico

Apesar dos dados positivos para o governo Tarcísio, a pesquisa Genial/Quaest mostrou preocupações com a situação econômica no Estado. Enquanto 26% acham que a economia de São Paulo melhorou, 30% acham que piorou. Outros 41% apontam que ficou igual. Ainda assim, os números são melhores do que a percepção dos paulistas sobre a economia brasileira, sobre a qual 23% acham que houve melhora, 32% acham que ficou igual e 42% apontam que piorou.

Lula é aprovado por 50% em SP

Entre os eleitores paulistas, a aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcança 50%. A desaprovação é de 48%, enquanto 2% não souberam ou não responderam. Já quando instados a avaliar o governo federal, 32% o avaliam como positivo, 29% acham que é regular e 37% apontam como negativo. Os que não souberam ou não responderam a essa questão são 2%.

Foram ouvidos 1.656 eleitores, por meio de entrevistas presenciais, em 84 municípios do Estado. A margem de erro do levantamento é de 2,4 pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Também foram realizados levantamentos no Paraná, em Goiás e em Minas Gerais.