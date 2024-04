Genial/Quaest: Ronaldo Caiado alcança 86% de aprovação em Goiás; 12% desaprovam seu governo

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), tem seu governo aprovado por 86% dos eleitores do Estado atualmente. Enquanto isso, 12% desaprovam a gestão. Apenas 2% dos eleitores goianos não souberam ou não responderam. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest realizada entre os dias 4 e 7 de abril. O índice de aprovação de Caiado, que é declarado pré-candidato à Presidência da República em 2026, é superior aos dos governos de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, também avaliados na pesquisa.

Segundo o levantamento, 70% dos eleitores de Goiás apontam que o governo estadual faz um trabalho positivo. Por outro lado, 22% veem como regular e 6% citam como negativo. São 2% os que não souberam ou não responderam a essa questão.

A área com melhor resultado no governo Caiado, entre as avaliadas pelos eleitores na pesquisa, é a segurança pública. Para 69% dos goianos, o trabalho no setor é positivo. Outros 21% dizem que é regular e 10% apontam como negativo. O governo também é bem avaliado na educação (67% positivo, 25% regular e 8% negativo). Na sequência vêm geração de emprego e renda (62% positivo), habitação (59% positivo), infraestrutura e mobilidade (55%) e saúde (53%). A área com a pior avaliação é o transporte público, apontada como positiva por 43% dos eleitores de Goiás, regular por 34% e negativa por 23%.

Os goianos, em sua maioria, consideram que o Estado se encontra em melhores condições, comparado a outras unidades federativas. São 74% os pensam assim. Já 15% acham que está pior.

Quando perguntados se acham que Goiás está melhorando ou piorando, são 62% os que apontam a primeira opção e 10% os que apontam a segunda. Além disso, 26% acham que está igual a antes.

A avaliação da economia em Goiás é de que há melhora para 35% dos eleitores, que está igual para 39% e que piorou para 21%. Em comparação, 24% dos goianos acham que a economia do Brasil piorou, 28% acham que ficou igual e 45% apontam que piorou. Os que não souberam ou não responderam são 3%.

Lula tem 49% de aprovação e 50% de desaprovação no Estado

Entre os eleitores de Goiás, são 49% os que aprovam a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 50% os que desaprovam. Já em relação à avaliação de governo, são 32% os que a apontam como positiva, 27% os que a veem como regular e 40% os que a atribuem a qualidade negativa. Nos dois casos, 1% não soube ou não respondeu às questões.

Foram ouvidos 1.127 eleitores, por meio de entrevistas presenciais em 47 municípios goianos. A margem de erro do levantamento é de 2,9 pontos porcentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.