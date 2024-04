Moro diz que encontro com Mendes foi 'acalorado' e que não deixou sem resposta o que ouviu

A Federação Brasil da Esperança, que abarca o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, pediam a cassação do ex-juiz Lava Jato. Os ministros da Corte eleitoral do Paraná julgaram as ações dos partidos improcedentes. Os advogados de PT e PL recorrerão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Três dos sete integrantes do TSE são ministros do Supremo, mas Gilmar Mendes não ocupa, no momento, uma dessas vagas e não vai participar do julgamento de Moro na Corte máxima da Justiça Eleitoral. Decano do STF, ou seja, o ministro mais antigo da Suprema Corte, é conhecido por tecer críticas aos métodos adotados pela Lava Jato, da qual Moro foi o juiz titular até renunciar à magistratura, em 2018.

Moro critica 'revanchismo' de Lula

Ao Estadão Notícias desta quinta, Moro voltou a criticar Lula pelo "revanchismo" em relação à Lava Jato. Em março de 2023, durante uma entrevista, o presidente relembrou o período em que permaneceu preso, cumprindo a condenação expedida por Moro, então juiz, no caso do triplex do Guarujá. Segundo o petista, em todas as visitas que recebia, as autoridades lhe perguntavam se estava bem, e ele sempre respondia da mesma forma: "Só vai ficar bem quando eu 'f**er' com o Moro".

"O próprio presidente Lula declarou em entrevista que queria se vingar de mim e da Lava Jato, e depois fez 'pouco caso' das ameaças que foram feitas pelo PCC", afirmou o senador, relembrando uma investigação da Polícia Federal (PF) que descobriu que o Primeiro Comando da Capital planejava atentados contra autoridades públicas, como Moro e o promotor Lincoln Gakiya.

"Falta ao governo um projeto, para olhar para frente, construir um País, e aí fica remoendo estes fatos do passado", disse Sérgio Moro. "Não me interessa ficar remoendo esse passado. Creio que esse revanchismo, esse revisionismo, prejudica o País."