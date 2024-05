Exportação mundial de café em março aumenta 8%, afirma OIC

São Paulo, 3 - A exportação mundial de café alcançou 12,99 milhões de sacas de 60 kg em março, o sexto mês da safra 2023/24. O volume corresponde a um aumento de 8% na comparação com igual mês de 2023 (12,02 milhões de sacas). Os números fazem parte de relatório mensal da Organização Internacional do Café (OIC). Nos seis primeiros meses da safra, os embarques aumentaram 10,4% na comparação anual, para 69,16 milhões de sacas.Nos 12 meses encerrados em março de 2024, a exportação de arábica totalizou 77,92 milhões de sacas, ante 76,63 milhões de sacas nos 12 meses encerrados no período anterior, aumento de 1,68%. Já o embarque de robusta aumentou 4,97% na mesma comparação, de 49,08 milhões para 51,52 milhões de sacas.