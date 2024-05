Liberação de emendas parlamentares para o RS haverá de ser uma prioridade, diz Pacheco

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que a liberação de emendas parlamentares para o Rio Grande do Sul deve ser uma prioridade, diante dos recentes desastres no Estado.

A afirmação ocorreu durante reunião com autoridades, aberta para a imprensa, em um centro de operações do Exército em Porto Alegre, junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e a demais ministros.

"A liberação das emendas para os parlamentares do Rio Grande do Sul haverá de ser uma prioridade. A liberação de recursos hoje alocados nas comissões do Parlamento brasileiro devem ter como prioridade o Rio Grande do Sul", declarou.

Na sequência, Pacheco afirmou também que "as políticas dos ministérios de Estado devem estar focadas prioritariamente para o Rio Grande do Sul".

Segundo o presidente do Senado, a partir da segunda-feira, 6, deputados e senadores devem iniciar a elaboração de leis ordinárias, complementares e emendas à Constituição para socorrer o Rio Grande do Sul.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também presente na reunião, informou que líderes partidários já foram convocados para uma reunião na manhã de segunda para discutir o tema.

As declarações ocorreram após o governador do Rio Grande do Sul reivindicar uma espécie de "Plano Marshall" para reconstruir o Estado, com a garantia de benefícios sociais e financiamentos extraordinários à saúde e à assistência social.

Na ocasião, Lula disse que o governo deve oferecer uma linha de crédito a empresas atingidas e ajudar na recuperação de estradas estaduais. Além disso, segundo o presidente, o governo estuda ações para a volta às aulas nas escolas, para a disponibilização de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e para a reconstrução de casas.